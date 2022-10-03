Cyberpunk 2077 ile oyuncuların arası düzeliyor!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in zirveye demir attığı liste kısa bir süre önce yenilendi. Bu noktada 2020'nin sonunda çıkan, ancak beklentileri bir türlü karşılayamayarak hayal kırıklığı yaratan Cyberpunk 2077'nin son haftalarda ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Steam haftalık en çok satanlar listesi!

Steam haftalık en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 30 Eylül 2022'de çıkış yapan FIFA 23 Ultimate Edition ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 2020'de çıkış yapan Need for Speed Heat karşımıza çıktı.

Listenin dördüncüsü FIFA 23'ün standart versiyonu olurken, beşinci sırada 2020'de çıkış yapan ve tanıtım sürecinde oyuncularda oluşturulan beklentileri bir türlü karşılamayan Cyberpunk 2077 yer alıyor. Son dönemde yayınlanan güncellemelerle bünyesinde barındırdığı hatalardan büyük ölçüde arınan yapım, son üç haftadır SteamDB'nin listesinde ilk beş içerisinde oyuncuların karşısına çıkıyor.

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Steam en çok satanlar listesi şöyle;

Steam Deck

EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition

Need for Speed Heat

EA SPORTS FIFA 23

Cyberpunk 2077

BONELAB

Slime Rancher 2

EA SPORTS FIFA 23 Pre-order Edition

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1060 6GB/ GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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