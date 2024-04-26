Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım - Son Dakika
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Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım

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Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında ailesiyle birlikte mahsur kalan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, olaydan 10 dakika önce makaraların kilitlenip kıvılcım çıktığını görünce yetkilileri arayıp uyardığını söyledi. Türkyılmaz, "Telefonu kapattılar 5 dakika sürdü, herhangi bir durdurma olmadı. Teleferik tekrar start alınca bir baktım arkaya etrafı toz bulutu kapladı. Benim aradığımda stop edilip bırakılsaydı bu olay yaşanmazdı." dedi.

26.04.2024 18:50
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Antalya'da yaşanan teleferik kazasında ailesiyle birlikte mahsur kalanlardan, Çorlu ilçesinde yaşayan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, "Henüz olay yaşanmamıştı, ben arayıp uyardım ama maalesef 10 dakika sonra kaza meydana geldi. Çok üzücü bir olay fakat önüne geçilebilirdi" diye konuştu.

Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım

TELEFERİK KAZASINDA 1 KİŞİ CAN VERDİ

12 Nisan tarihinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bulunan bir teleferik direği devrilip seyir halindeki bir kabine çarptı. Kabinin parçalanması sonucu Avukat Memiş Gümüş hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası tamamen duran teleferik kabinlerinde mahsur kalan 174 kişi, yaklaşık 1 gün süren çalışmalardan sonra tahliye edildi.

Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım

MAKİNE TEKNİSYENİ AİLESİYLE BİRLİKTE MAHSUR KALDI

Çorlu ilçesinde yaşayan Cezmi Türkyılmaz, üniversite okuyan kızına ziyaret için gittiği Antalya'da yolculuk için bindiği teleferikte, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi arasında yer aldı. Türkyılmaz ve ailesiyle yaklaşık 7 saat sonra helikopter vasıtasıyla mahsur kaldığı kabinden kurtarıldı.

Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım

"MAKARALARIN DÖNMEDİĞİNİ GÖRÜNCE TELEFERİĞİ DURDURMALARINI SÖYLEDİM"

Olayla ilgili konuşan Makine Teknisyeni Cezmi Türkyılmaz, şunları söyledi: "Gezi amaçlı teleferiğe bindik ve geziyi tamamladıktan sonra dönüş için teleferiğe bindik. Bu sırada direklerden bizim kabinin üzerine kıvılcım sıçradı. Bunu kızım fark etti ve bana da söyledi. Ben de bu konulara karşı bilgisi olan bir makine teknisyeniyim. Kafamı kaldırıp baktığımda direğin üzerinde makaralar kilitlenmiş dönmüyordu. Hemen kabinde yazan irtibat numarasını arayarak, görevlilere ulaştım ve kazaya sebebiyet verilmesin diye teleferiği durdurmalarını ifade ettim.

Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım

"BEN ARADIĞIMDA DURDURSALARDI BU OLAY YAŞANMAZDI"

Arayıp, 'direğin üzerindeki makaralar dönmüyor. Bu yüzden çelik halat kıvılcım çıkarıyor, teleferiği hemen durdurun' dedim. Telefonu kapattılar 5 dakika sürdü, herhangi bir durdurma olmadı. 5 dakika sonra tekrar aradım ve 'sakın yolcu almayın, teleferiği hemen durdurun, kıvılcım ve duman çıkıyor' dedim. 3 - 4 dakika sonra teleferik tekrar start alınca bir baktım arkaya etrafı toz bulutu kapladı. Telefon kayıtlarına bakılabilir muhtemelen ilk ben arayıp uyardım. Benim aradığımda stop edilip bırakılsaydı bu olay yaşanmazdı."

Antalya\'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım - Son Dakika
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