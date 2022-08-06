Mars'ta bulunan ip demetinin gizemi çözüldü!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars Keşif Programı kapsamında Kızıl Gezegen üzerindeki kaya ve tortu örneklerini toplayıp eski mikroskobik yaşamın belirtilerini araştıracak olan Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopteri ilginç bulgularla karşı karşıya kalıyorlar.

NASA: "Mars'taki gizemli bir ip demeti Perseverance gezgininden düştü"

Mars görevine devam eden Perseverance gezgini, geçtiğimiz haftalarda görevi sırasında ilginç bir bulguya rastladı. NASA, gezginin daha önce hiç gitmediği bir bölgede keşif yaparken, Dacron ağ olarak tanımladığı bir ip demeti keşfetti. İlk olarak bunun doğal bir oluşum olmadığına karar verildi.

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Görüntü, Perseverance'ın sol ön kamerasına Jezero Krateri'deki görevini yaparken takıldı. NASA, ipin düğüm atılmış şekilde olduğunu ve doğal olmadığını savundu. Elbette bunun ardından birçok komplo teorisi üretildi. Komplo teorileri üretilmesinin bir başka nedeni ise gezginin ipin bulunduğu bölgeye gezginin hiç gitmemiş olması.

Ancak NASA, incelemeler sonucunda düğümün gizemini çözdü. Bilim insanları düğümün "Perseverance gezginini aşırı sıcaklıklardan ve değişik hava koşullarından korumak için özel olarak tasarlanmış termal battaniyelerde kullanılan bir ağ parçası" olarak tanımladı. Öyle ki bir önceki ilginç buluş bu ihtimali güçlendiriyor.

Perseverance gezgini, geçtiğimiz aylarda Mars'ın yüzeyinde bir çöp buldu. NASA'nın Mars ekibi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla enkazın yakından incelendiğini belirtti. Kısa sürede olayın akıbeti belli oldu. Çöpün, NASA'nın Perseverance uzay aracının Mars'a inişinde fazla hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı.