2022'de burçları neler bekliyor? - Son Dakika

KOÇ

Kendilerini geliştirebilmek adına şanslı bir yıldalar. Sosyal çevre ve kariyere ilişkin konulara önem vermeleri gerekiyor. Bireysel amaçları için bu yıl daha verimli çalışabilirler. Ekonomik olarak ta güç kazanabilirler. İş ve çevre değişimlerine ne kadar hızlı alışırlarsa fırsatları o kadar hızlı değerlendirebilirler. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ne yapabilirlerse yanlarına kar olacaktır.

Koçlar bireysel hayat planlarında önemli yıllardan geçiyor olacaklar. Geçmiş dönemde sarsıcı enerjilere maruz kaldılar lakin önemli avantajları yakalayabilecekleri döneme de artık geldiler diyebiliriz. Kimi zaman isteyerek kimi zaman da istemeyerek yaşayacakları değişimlerde kendilerini ve bakış açılarını farklı noktalarda bulabilirler. Kazanmak, ilerlemek ya da düzenleyebilmek adına daha cesur olabilirler. Ruhsal yapılarına ise yine bu zaman zarfında daha çok dikkat etmeleri gerekli çünkü asıl dönüşümü bu noktada geçirebilirler.

BOĞA

Çevresel etkileşimler açısından şanslı bir yıldalar. Genel olarak hayatlarındaki değişim süreci bu yılda önemini korumaya devam ediyor. Kariyerleri açısından çok şey öğrenecekleri bir yıl olacak. Ruhsal hallerindeki değişimler yeni karakter döngülerini belirlemeye bu yılda devam edecektir. Fakat aynı zamanda bu yöndeki şansları bu yıl daha pozitif bir etkiye sahip olacaktır.

Uranüs ün bu burçtaki etkileşimi yavaş yavaş kendisini göstermeye devam edecek. Bu noktada hayatlarındaki sabit değerlerin değişimine direnç göstermemeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Ruhsal dünyalarındaki değişim sürecinin bir nevi gerçeğe dönüşmesinin hayata olan yansımaları da diyebiliriz. Boğa burçları bu yıl her yönden gelecek olan etkileşimlere karşı yumuşak olmalı ve stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. Zor günler olabileceği gibi fırsat kapılarını da aralayabilirler.

İKİZLER

İç dünyalarındaki dönüşümün hızlanacağı bir yıldalar diyebiliriz. İş hayatlarına ilişkin fırsatlar daha çok olacaktır. Eğitim ve seyahat açısından daha dikkatli olmaları gerekebilir. Kariyerleri açısından bu yıl kazanımları daha iyi bir görünümde diyebiliriz. Bu yüzden bu noktaya önem vermeleri ve bu uğurda çalışmaları çok daha önemli bir etkiye sahip.

Geçtiğimiz yıl hava grubunun yükselen değeri bu yıl normal seviyelere geri dönüyor. Bu yüzden öncelikle iç dinamiklerini dengeye oturtmaları önemli olacaktır. Ortaya çıkan değişimlerin sindirilmesi 2022 yılında daha kolay olacak ve hayatlarının planlanması noktasında daha net bir pozisyona geçebileceklerdir. Kimi dönemlerde boşlukta kalabilirler. Bu yılın son aylarındaki mars retrosu ise onları mücadele konusunda testten geçirebilir. O döneme kadar önemli meselelerini halletmeleri iyi olacaktır.

YENGEÇ

Ruhsal ve psikolojik açıdan kendi büyük döngüleri için son derece önemli bir yıl olacak diyebiliriz. Hayatı değerlendirme ve ufkunu genişletme açısından oldukça şanslı olacaklar. İş hayatlarında değişiklikler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilecektir. Seyahatler ile hayata karşı kazanacakları yeni bakış açıları da ilerisi için oldukça faydalı olacaktır.

Bu yıl su gruplarının yükselen enerjisi yengeçleri de yoğun bir şekilde etkileyecektir. Zaman içerisine dağılmış konuların aktifleşmesi onları farklı noktalarda mücadele etmeye itebilir. İlkbahar döneminde hayatlarındaki temel konuların hareketli olması sonbaharda ise daha çok psikolojik durumlarındaki dirençle karşılaşmaları olası görünmektedir. Bu yıl fırsatları doğru okuyan yengeçler ileriki yıllarda karşılığını alacaklardır. Duygusal dengelerini bozmamaları ve güçlü bir duruş sergilemeleri de son derece önemli görünüyor.

ASLAN

Sürprizlerle dolu ve alışılmışın dışında gelişebilecekleri bir yıldalar diyebilirim. Fakat ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda daha dikkatli olmaları gerekebilir. Evliliklerde yön arayışı ve ani gelişecek durumlara karşı esnek olmalılar. Kariyerlerinde değişim istekleri artabilir ve başka seçenekleri gündemlerine alabilirler.

Aslanlar bu yıl kendilerini daha yüksek bir enerji içerisinde hissedecekler. Gerçekleştirmek istedikleri hedeflerine daha hızlı ilerleyebilirler fakat beklemede olanlar artık harekete geçmeyi de başarmaları gerekiyor. Yılın son ayların da sosyal çevrelerinde ve kariyerlerinde büyük bir testten geçebilirler bu yüzden bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor. Yaz aylarında fiziksel olarak kendilerini zorlamamaları gerekmekte.

BAŞAK

Sağlık ve çalışma performansı açısından bu yıl son derece kritik bir süreci işaret etmekte. Evlilik ve paylaşımda olan konular açısından ise düğümler çözülüyor şansları artıyor. Son derece büyük dalgalanmaların söz konusu olacağı bir yılda diyebiliriz. Gündemlerindeki hızlı değişime ayak uydurmaları gerekiyor ve bazen de mücadele etmek durumunda kalabilirler.

2022 yılında hayatın farklı alanlarını keşfedecek olan başaklar kendilerini biraz sabırsız bir noktada bulabilirler. Fakat anlamaları gereken şeyleri bulmaları biraz daha zaman alabilir. Ayrıca bu yıl yaşayacakları kırılma noktaları da onlar için ders verici nitelikte olabilir. Yapmak istemedikleri şeyler konusunda kendilerini zorlamamaları gerekmekte çünkü strese karşı bu yıl daha zayıf konumda olabilirler.

TERAZİ

Şanslarına güvenmemeleri ve dengeye önem vermeleri gereken bir yıl olacak. Aşk konusunda dikkatli olmalılar. Strese karşı dayanıklılık ve çalışma performansları oldukça iyi bir görünüm verecektir. Aile bireyleri ile yaşayacakları gelişmelerde artık bir dönemi kapatacaklar diyebiliriz. Ruhsal gelişimlerine karşı bu yıl daha ilgili ve meraklı olabilirler.

2022 yılında terazi burçları dengeye daha çok ihtiyaç duyacaklar. Ruhsal yapılarındaki değişkenlik bu yıl onları daha çok yorabilir. Hevesli ve istekleri yapılarına karşı sabrı öğrenmeleri bu yıl gelişebilecek şanslı konumlar için gerekli olacaktır. Ağustos ayı ve sonrasındaki dönem teraziler için daha belirleyici durumlar içermektedir. Zaman kullanımı, verimlilik ve duygusal denge en önemli temaları olacaktır.

AKREP

Aile ilişkileri açısından ciddi sınavlardan geçecekleri bir yıldalar diyebilirim. Bu durum tüm aile bireylerini ilgilendiriyor olacaktır. Bunun yanında aşk hayatları açısından şanslı bir yıldalar ve diğer konularda talih onlardan yana olabilir. Evli olanlar evlilikleri açısından farklı konulara geçiş yapabilirler. Hayatlarında değişiklik arayabilirler. Sağlık ve iletişim konusunda da hareketli bir yıldalar diyebilirim.

Akrepler bu yıl değişen tutulma akslarından dolayı pek çok noktada hem değişecekler hem de testlerden geçecekler diyebiliriz. Sürpriz olaylara ve tehlikeli ani gelişen durumlara karşıda hazırlıklı olmalarında fayda var diyebiliriz. Geçtiğimiz yılların kendilerine has yapıları akrep burçları için kökten değişime uğrayarak ileriki yıllarda karşılaşacakları kurguları da beraberinde getirecektir.

YAY

İletişim, kardeş ilişkileri ve problemlerini çözebilme konularında hayat dersi alacakları bir yıldalar. Aile ilişkileri açısından ise verimli bir dönem geçirecekler diyebiliriz. Temel kazançlarına ait gelişmeler de yenilikler söz konusu olabilecek. Ayrıca iş değişikliği düşünenlerde gerçekleştirebilirler. Aşk hayatlarında bu yıl çok daha farklı konular ve insanlar karşılarına çıkabilirler.

Yay burçları bu yıl bekledikleri değişimi ve heyecanı bulabilirler. Geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha hareketli bir yıla geçmiş bulunmaktalar. Fakat aynı zamanda bazı zorlu süreçlerden geçme olasılıkları da bulunmaktadır. İç dünyalarındaki fırtınalara karşı daha güçlü olmalılar ve hayatlarında sert geçişlerden uzak durmaya çalışmalılardır. Ekim ve kasım aylarında gündemleri değişecek ve yılın en önemli dönemini geçirecekler.

OĞLAK

İnsan ilişkileri açısından iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanabilirler. Fakat düzenli işleri açısından zorlayıcı etkenlerin çemberinden geçecekleri bir yıl yaşayabilirler. Büyük bir döngünün artık son yıllarını yaşıyorlar kendilerini tamamlayabilenler iyi bir şekilde yollarına devam edecektir. Aile ilişkilerinde daha yapıcı bir dönemi yaşayacaklar. Aşk hayatlarında farklı olaylar ve değişimler yaşayabilirler. Duygusal dünyaları yeni bir döngünün içinden geçiyor diyebiliriz.

2022 yılı hayatlarında yarım kalan pek çok konuyu tamamlamak için önemli fırsatlar içermektedir. Geçmiş yılların analizini yaparak hatalarını tespit etmeli ve ileriye dönük planları buna göre yorumlamaları doğru olacaktır. Ocak ve şubat ayında ortaya çıkacak konular yıl boyu etkisinde kalacakları gündemin şartlarını ortaya koyacaktır.

KOVA

Genel olarak kişisel hesaplaşmaların ve psikolojik süreçlerin etkin olacağı bir yıldalar. İş hayatları açısından ise şanslı ve daha kolay ilerleyebilecekleri bir dönem olacaktır. Ayrıca iletişim konusunda ve kardeşlerle olan ilişkilerinde daha başarılı olabilecekleri bir yıl. Kendilerini keşfetmeye ve hayat dersi almaya devam edecekler ve hayatın ağır enerjisine karşıda esneklik kazanacaklar.

Ağır gezegenlerin geçişlerine sahne olan kova burçları yıllar içinde pek çok konuda yenilenip değişeceklerdir. Bu yüzden hayatlarını doğru yorumlamaları ve emek vermeleri son derece önemli olacaktır. Bu yıl da yaşanacak değişimlerin ayak seslerini duyabilirler ve gereken hazırlıkları yapmaları gerekmektedir. Hem ruhsal yaşamlarında hem de ekonomik durumlarında bu yıl yapabilecekleri çok şey olacak. Motivasyonu yüksek kovalar bu açılımdan çok daha kazançlı çıkacaklar diyebiliriz. Şubat, mart ve nisan ayları son derece önemli ve boşa geçirilmemelidir.

BALIK

Son derece şanslı bir yıldalar, her yönden fırsatları değerlendirmeleri gerekecektir. Önlerindeki tek engel iç dünyalarındaki motivasyon eksikliği olabilir. Duygusal dengelerini korudukları sürece başarılı olabilirler. Sosyal çevrelerinde pozitif değişimler meydana gelebilir ve kariyerlerine daha emin bir şekilde devam edebilirler. Oldukça hareketli bir yılla karşı karşıya kalacaklarda diyebilirim. Uyum sağladıkları sürece kazançlı çıkacaklardır.

Balıklar bu yıla oldukça önem vermeli ve verimli bir zaman kullanımını benimsemeliler. Hayatlarında önemli kararlar verecekleri zaman sadece kendi bakış açılarını değil başkalarının fikirlerine de açık olmalılar. İlkbahar aylarından itibaren kendi gündemleri son derece yoğun olacak. Bu zaman zarfında tedbirsiz ve aceleci olmamaları gerekmektedir.