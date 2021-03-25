2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi
25.03.2021 01:00
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda önemli rakiplerimizden biri olan Norveç, Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi. 43. dakikada Sörloth'un gol perdesini açtığı maçta Norveç, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 7. dakikada Jonas Svensson'la farka koştu. Norveç, bir sonraki maçta Millilerimiz ile Malaga'da karşılaşacak. Cebelitarık ise Karadağ deplasmanına gidecek.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık ile Norveç karşı karşıya geldi. Victoria Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 3-0'lık skorla kazandı.
NORVEÇ 3 PUANLA BAŞLADI
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 7. dakikada Jonas Svensson attı. Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, 62. dakikada Svensson'un yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Norveç, gruba 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında Karadağ, deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Norveç, bir sonraki maçta Millilerimiz ile Malaga'da karşılaşacak. Cebelitarık ise Karadağ deplasmanına gidecek.
Son Dakika Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim