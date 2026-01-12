2023 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2023 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

12.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood Yabancı Basın Birliği, 83'üncü Altın Küre Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Beverly Hills kentinde komedyen Nikki Glaser'ın sunduğu programda "Drama Dalında En İyi Film" ödülünü Hamnet kazanırken "En İyi Animasyon" ödülünü "K-pop Demon Hunters" aldı.

"Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film" kategorisinin kazananı "One Battle After Another" filmiyle Paul Thomas Anderson, "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri şöyle listelendi:

Sinema

Drama Dalında En İyi Film: Hamnet

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yabancı Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: K-pop Demon Hunters

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Orijinal Şarkı: Golden (K-pop Demon Hunters)

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Televizyon

En İyi Televizyon Draması: The Pitt

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Adolescence

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: The Studio

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Seth Rogen (The Studio)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Williams (Dying For Sex)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

Kaynak: AA

Televizyon, Hollywood, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:00:43. #7.11#
SON DAKİKA: 2023 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.