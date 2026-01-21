2024'te Türkiye'de 5.6 Trilyon Lira Yatırım Harcaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2024'te Türkiye'de 5.6 Trilyon Lira Yatırım Harcaması

21.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2024'te maddi mallara 5.6 trilyon lira yatırım yapıldı, en büyük pay makine ve teçhizatta.

Türkiye'de 2024'te maddi mallara 5 trilyon 645 milyar liralık gayrisafi yatırım harcaması yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamalarını açıkladı.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2024'te 5 trilyon 645 milyar lira oldu. Bunların 1 trilyon 737 milyar lirası imalat, 885 milyar lirası toptan ve perakende ticaret, 617 milyar lirası ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu yılda makine ve teçhizata 2 trilyon 822 milyar lira, mevcut bina ve yapılara 1 trilyon 620 milyar lira, inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına 721 milyar lira, araziye 443 milyar lira ve diğer maddi mallara 39 milyar lira yatırım harcaması yapıldı.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları içerisinde en yüksek pay makine ve teçhizata yapılan yatırımlar oldu. 2023 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payı yüzde 52,3 iken 2024'te yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payının en yüksek olduğu ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Türkiye'de 5.6 Trilyon Lira Yatırım Harcaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:01:51. #7.11#
SON DAKİKA: 2024'te Türkiye'de 5.6 Trilyon Lira Yatırım Harcaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.