2025 Aralık, Türkiye'nin En Sıcak 12. Aralığı

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Edirne, Kadıköy, Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

MGM'nin analizine göre, 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece iken, 2025 Aralık ayı 6,3 derece olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı Aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'inci aralık ayı olarak yaşandı. Aralık ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 derece olarak Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 25,6 derece ile İskenderun'da tespit edildi.

Aralık ayının sıcaklık analizinin bölgesel dağılımı

MGM'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kadıköy, Gökçeada çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nde aralık ayı sıcaklık normali 7 derece iken, 2025 Aralık ayında 8,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,2 derece olarak Florya'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde, Bodrum çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyretti. Bölgenin aralık ayı sıcaklık normali 7,9 derece iken, 2025 Aralık ayında 8,7 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,1 derece olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 21,9 derece olarak Marmaris'te ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde, Isparta, Fethiye, Antalya, Alanya, Anamur, Silifke, Mersin, Adana, Osmaniye, Finike, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Erdemli, Kale (Demre), Gazipaşa ve Samandağ çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı ortalama sıcaklık normali 9,1 derece iken, 2025 Aralık ayında 10,5 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,7 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 derece ile İskenderun'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde, Çankırı, Kırıkkale, Cihanbeyli çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin aralık ayı ortalama sıcaklığı 1,4 derece iken, 2025 Aralık ayı 3,1 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak Ulukışla'da, en yüksek sıcaklık ise 15,1 derece olarak Boğazlıyan'da tespit edildi.

Sıcaklık Karadeniz Bölgesi'nde, Kızılcahamam Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı sıcaklık normali 4,8 derece iken, 2025 Aralık ayı 6,3 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,5 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 24 derece ile Bartın'da kayda geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Ağrı, Arapgir, Çemişgezek çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1,6 derece iken 2025 Aralık ayında 0,7 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 derece olarak Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 15,1 derece ile Ergani'de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bölgenin genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kayda geçti. Bölgenin aralık ayı ortalama sıcaklık normali 6,4 derece iken 2025 Aralık ayında 7,7 derece olarak tespit edildi. Bölgede ki en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,5 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 21,3 derece ile Cizre'de yaşandı.

2025 yılı Aralık ayında Florya'da uzun yıllar aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması olan 23,1 derecenin 0,1 derece üzerine çıkarak 23,2 derece ile en yüksek sıcaklık kaydedildi.