2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası Manavgat'ta Başladı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Kürek Federasyonu ve Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) iş birliğiyle düzenlenen "2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası" başladı.

Manavgat, kürek sporunun en prestijli organizasyonlarından 2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kürek Federasyonu ve Dünya Kürek Federasyonu iş birliğiyle, Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Sorgun Çamiçi'nde belediyeye ait tesislerde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kişioğlu, Türkiye Kürek Federasyonu yetkilileri, Dünya Kürek Federasyonu temsilcileri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Beach Sprint Şampiyonası'nda, 55 ülkeden 612 sporcu mücadele edecek. Aralarında 8 olimpiyat madalyalı 25 olimpik sporcu ve 1 paralimpik sporcunun da bulunduğu organizasyon, 6-9 Kasım günleri arasında Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.