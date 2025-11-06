2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası Manavgat'ta Başladı - Son Dakika
2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası Manavgat'ta Başladı

06.11.2025 09:12
Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası, 55 ülkeden 612 sporcunun katılımlarıyla Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda başladı. Açılışta belediye yetkilileri ve federasyon temsilcileri hazır bulundu.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Kürek Federasyonu ve Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) iş birliğiyle düzenlenen "2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası" başladı.

Manavgat, kürek sporunun en prestijli organizasyonlarından 2025 Dünya Beach Sprint Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kürek Federasyonu ve Dünya Kürek Federasyonu iş birliğiyle, Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Sorgun Çamiçi'nde belediyeye ait tesislerde gerçekleştirildi.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kişioğlu, Türkiye Kürek Federasyonu yetkilileri, Dünya Kürek Federasyonu temsilcileri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Beach Sprint Şampiyonası'nda, 55 ülkeden 612 sporcu mücadele edecek. Aralarında 8 olimpiyat madalyalı 25 olimpik sporcu ve 1 paralimpik sporcunun da bulunduğu organizasyon, 6-9 Kasım günleri arasında Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Manavgat, etkinlik, Dünya, Son Dakika

