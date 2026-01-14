Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da 2025'in en çok satan oyunları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca aksiyon, macera ve strateji başta olmak üzere onlarca farklı türde binlerce oyunun deneyimlendiği 2025'te Playstore.com'da en çok satın alınan oyun "Left 4 Dead" serisinin yapımcıları tarafından geliştirilen ve 2021'de piyasaya çıkan aksiyon oyunu Back 4 Blood oldu.

Listenin ikinci sırasında 2021'de konsol, 2024'te ise PC platformu için yayımlanan Ghost of Tsushima Director's Cut yer aldı. Türk yapımcıların kurduğu TaleWorlds tarafından geliştirilen Mount & Blade serisinin devam oyunu Mount & Blade II: Bannerlord ise üçüncü sırada yer aldı.

Yıl boyunca birçok yeni oyun piyasaya çıkarken Playstore.com binden fazla oyuna sahip kütüphanesiyle oyunculara en popüler oyunları sunmaya devam ediyor. Geçen yıl çıkan ve birçok oyunseverin ilgisini çeken "The Precinct" Playstore.com'da yılın en iyi çıkış yapan oyunu oldu.

En çok satış yapan oyun türleri, aksiyon, strateji ve macera olarak öne çıkarken, en çok beklenen oyun Marvel's Wolverine oldu.

Playstore.com'un ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin çokça tercih ettiği e-pin ve cüzdan kodlarının yanında dijital kartlar bu yıl da oyuncuların ilgi odağında yer aldı.

"PUBG mobile", "İstanbul Kıyamet Vakti Akçeleri", "Razer Gold", "FC Mobile Points" ve Valorant'ın oyun içi marketinde geçerli olan "Valorant VP' 2025'te en çok satın alınan e-pin olurken, dijital kartlarda ise Google Play kartları ilk sırada yer alırken iTunes kartları ise ikinci sırada yer aldı.