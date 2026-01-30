2025\'in En İyi Fotoğrafları Oylama Sürecinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Coşkun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Coşkun, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını oylayan Coşkun, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud Abu Hamda'nın, "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı karesi oldu.

"Topluma verilecek mesajı yakalamaya çalışıyorsunuz"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coşkun, AA'nın milli ve marka bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, Ajansı yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Fotoğrafla bir anı, o kareyi yakalamanın başka olduğunu belirten Coşkun, "Hem düşünüyorsunuz hem yakalıyorsunuz ve oradan da topluma verilecek mesajı yakalamaya çalışıyorsunuz, bu gerçekten anlamlı." dedi.

Coşkun, 6 kategoride oylamaya sunulan 112 fotoğrafı değerlendirdiğini ve fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.