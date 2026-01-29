2025\'in Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baştor, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Baştor, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli karesine oy verdi.

Baştor, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy veren Baştor, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesini tercih etti.

"Farkındalık olması açısından Gazze temalı fotoğrafları tercih ettim"

Baştor, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraflarını zorlanarak seçtiklerini belirterek, yarışmada bu sene de birbirinden güzel ve eşsiz karelerin yer aldığını söyledi.

Bu yıl, özellikle Gazze konusunda çekilen fotoğrafları oylamak istediğini dile getiren Baştor, "Hepsi birbirinden kıymetli fotoğraflar elbette ama son yıllarda insanlık tarihinin belki daha önce yaşamadığı bir soykırımla karşı karşıyayız. Farkındalık olması açısından da özellikle bu kategorilerde Gazze temalı fotoğrafları tercih ettim. İnşallah önümüzdeki sene, Gazze'den daha güzel fotoğraflar arasından seçim yaparız. Geleceğe daha umutla bakan insan portreleri ve oradaki yaşam alanlarından güzel fotoğrafları değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Baştor, "Yılın Kareleri" yarışmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, AA'nın geçmişte olduğu gibi gelecekte de haber ve fotoğraflarıyla çağa ışık tutacağını, geçmişi hatırlatarak geleceğe yön verecek çalışmalarına başarılı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.