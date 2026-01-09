2025\'te Ordu\'da Suç Oranı Düştü

Ordu Valisi Muammer Erol, 2025 yılında suç oranlarında azalma olduğunu, suçların aydınlanma oranlarının ise arttığını söyledi.

Vali Erol, kolluk güçlerince il genelinde 2025'te asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

"Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde aydınlatma oranı yüzde 99,9"

Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Erol, "İlimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde kasten öldürme yüzde 25, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 14.5, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 9.1, cinsel taciz yüzde 18.8, hakaret yüzde 16, çocuğun cinsel istismarı yüzde 40.6, kasten yaralama yüzde 6 ve tehdit yüzde 7.9 oranında azalmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali 2024'te 60 iken 2025'te 79 olay olmuştur. 2024 yılında aydınlatma oranı yüzde 99.8 iken 2025 yılında yüzde 99.9'dur" dedi.

"Hapis cezasıyla aranan 2 bin 346 zanlı yakalandı"

Vali Erol, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde il genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında, otodan hırsızlığın yüzde 14, motosiklet hırsızlığının yüzde 35, evden hırsızlığın yüzde 35, iş yeri ve kurumdan hırsızlığın yüzde 17 ve dolandırıcılığın yüzde 11 oranında azaldığını kaydetti. Bu suçlarda aydınlatılma oranlarının arttığını ifade eden Vali Erol, "Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 2 bin 346 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 5 bin 920 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 414 adet tabanca, 277 adet av tüfeği ve 262 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplamda 953 silah ele geçirilmiş, bin 31 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"Kaçakçılık faaliyetlerinde 74 tutuklama"

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan 498 operasyonda 858 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 74 şahsın tutuklandığını ve 38 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Vali Erol, "Yapılan operasyonlar sonucunda 6 bin 369 paket sigara, 14 bin 751 adet muhtelif kaçak emtia, 40 adet sahte para, 63 adet tabanca, 2 bin 507 adet fişek, bin 970 litre alkollü içki, 361 bin 219 kilo tütün, 169 adet belge, 392 adet muhtelif kazı malzemesi, 451 adet çek-senet, 345 adet tarihi eser ile 7 milyon 245 bin 226 adet makaron ele geçirildi" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadelede bin 595 operasyon, 183 tutuklama"

Vali Erol, uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen toplam bin 595 operasyonda 183 kişinin tutuklandığını ifade ederek, "Toplam 65 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda toplamda 100 kilo 872 gram, 27 bin 454 adet ve 3 bin 780 kök uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 tutuklama

2025'te siber suçlarla mücadele kapsamında çeşitli kategorilerde suç unsuru tespit edilen toplam 3 bin 104 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını kaydeden Vali Erol, "Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 63 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 13 operasyonda ise 14 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 32 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

"2025 yılında meydana gelen 2 bin 919 trafik kazasında can kaybı 49"

Trafik denetimleri kapsamında toplamda 1 milyon 503 bin 281 aracın denetlendiğine ve kurallara uymayanlara cezai işlemlerin uygulandığına dikkat çeken Vali Erol, "İlimiz genelinde toplam 2 bin 919 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 4 bin 145 vatandaşımız yaralanmıştır. 2025 yılında 229 patpat kazasında ise 361 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 49 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 30'u kaza yerinde, 19'u ise hastanede yaşamını kaybetmiş olup, bunlardan 19'u patpat kazalarında hayatını kaybetmiştir" dedi.

Vali Muammer Erol ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde 2025 yılı aralık ayı itibariyle 'Geçici Koruma Altında' olan 689 Suriyeli göçmen bulunduğunu, düzensiz göçle mücadele kapsamında 73 operasyon gerçekleştirildiğini, 2023 aralık ayı ile 2025 aralık ayı arasında 5 bin 188 göçmene kimlik denetimi yapılarak, 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ve ilde 2 adet mobil göç noktası bulunduğunu sözlerine ekledi. - ORDU