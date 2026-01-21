2025 Yılı Fotoğrafları Oylaması

Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz ile Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz ve Taşcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Korkmaz, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini oyladı.

Korkmaz, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarına oy verdi.

Baro Başkanı Taşcı da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Taşcı, "Haber" kategorisinde Taurat Hossain'ın "Kaos", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.