2025 Yılı Fotoğrafları Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılı Fotoğrafları Oylaması

21.01.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Adalet Komisyonu ve Baro Başkanları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz ile Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz ve Taşcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Korkmaz, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini oyladı.

Korkmaz, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarına oy verdi.

Baro Başkanı Taşcı da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Taşcı, "Haber" kategorisinde Taurat Hossain'ın "Kaos", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılı Fotoğrafları Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:58
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılı Fotoğrafları Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.