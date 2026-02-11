2025 Yılı Oylaması Başladı

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydoğmuş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Aydoğmuş, bu fotoğrafa ilişkin "21. yüzyılda bir birey veya canlıya karşı silah kullanmak, hatta onları açlıkla karşı karşıya bırakmak insanlığa yakışmayan bir durumdur." ifadesini kullandı."

Aydoğmuş, "Portre" kategorisinde oyunu Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana kullanırken, bu fotoğraf karesini çok beğendiğinin altını çizdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını oylayan Aydoğmuş, bu seçimine ilişkin "Ülkemizle ne kadar gurur duysak azdır. Milletimizin merhameti şükürler olsun ki devletimizin karakteri ile bütünleşmiştir. Nerede bir mazlum varsa, orada Türkiye." dedi."

Aydoğmuş, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafından yana oy kullanırken, bu fotoğrafla ilgili "Kitlelerin birlikte gösterdigi tepkiler her zaman ses getirmiştir." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını tercih eden Aydoğmuş, "Keşke hepimiz bu kuşlar gibi senkron olabilsek." ifadesini kullandı."

Aydoğmuş, "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesi için oyunu kullanırken, bu fotoğrafla ilgili "Bütün samimiyeti ile mutluluğun hiçbir şeye bağlı olmadığının en güzel resmi." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.