2025 Yılın Kareleri Oylaması

02.02.2026 11:35
DEİK Başkanı Olpak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve seçtiği fotoğrafları değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Olpak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Olpak, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini seçti.

Olpak, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'nin "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

"Her bir zorluğun içerisinde bizzat yaşayarak verilen emeğin karşılığı"

Nail Olpak, AA muhabirine, kendisinin kısa süre içerisinde değerlendirme yaptığını belirterek, "Ancak (bu kareler) arkadaşlarımızın bir yılda her bir zorluğun içerisinde bizzat yaşayarak verdiği bir emeğin karşılığı. Öncelikle ondan dolayı onların emekleri için hepsine teşekkür ederim." dedi.

Fotoğrafların çok farklı duygular yansıtabildiğini dile getiren Olpak, "İçinde hüzün de var, geleceğe yönelik olarak umutlar da var. ya da hüznün içerisinde bile çocukların sevinçlerinin olabildiğini, hayatın gerçekliğini önümüze koyuyor. Biraz böyle zaman zaman dinginleşip bunlara bakabilmek ve buradan da elbette kendimize ders çıkarabilmek önemli. Amacın bu olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

