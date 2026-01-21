2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

21.01.2026 13:30
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve seçimini yaptı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Dal, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

Dal, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, duyguyu yansıtan fotoğraf karesinin birçok şeyi anlattığını söyledi.

Gazze ile alakalı fotoğrafların ilgisini çektiğini ifade eden Dal, "Özellikle Gazze fotoğrafları ilgimi çok çekti ve Gazze'yi biz de sürekli organizasyonlarda anıyoruz. Anadolu Ajansı'nın da içinde Gazze olan fotoğrafları bizim açımızdan da kıymetli. Gazze'yi tekrar tekrar duyurmak için daha çok o fotoğrafları beğendim. Her birinde emek var belki onlarca, yüzlerce fotoğraftan elenerek buraya gelmiş. Hepsi birbirinden değerli ve kıymetli. Zaten Anadolu Ajansı dünyada bir marka ve bu anlamda hem habercilikte hem de fotoğraf konusunda dünyanın en özel kurumu ve ajansı. Anadolu Ajansı ekibini kutluyorum. Bu oylama ile bir kez daha Gazze'yi anıp dile getirmiş olduk." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

