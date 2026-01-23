2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı
23.01.2026 16:23
Kamu Başdenetçisi Akarca, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akarca, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını seçen Akarca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını oyladı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtılmasını konu edinen fotoğrafına oy veren Akarca, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kamu, Son Dakika

Güncel, Kamu, Son Dakika

SON DAKİKA: 2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
