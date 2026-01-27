2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

27.01.2026 13:24
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergen, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Ergen, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesini oyladı.

"Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğraflarını tercih eden Ergen, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
