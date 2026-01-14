2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Asiltürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Asiltürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" ve "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" adlı fotoğraflarını tercih eden Asiltürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada fotoğrafları yer alan bütün foto muhabiri ve muhabirleri tebrik eden Asiltürk, şunları kaydetti:

"Gerçekten fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde inceledim. Bu fotoğraflar hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Muhabirlerimiz çok önemli anlar yakalamış. Bunun içinde çok büyük bir emek var. Fotoğraflar çok güzel. Beni özellikle etkileyenler Gazze'deki çocukların, savaş altındaki çocukların, kadınların olduğu, kitlelerin mağdur olduğu fotoğraflar. Gururlandıran bir yönü ise gerçekten Türkiye olarak milli savunmada ve diğer alanlardaki başarılarımızı gördüğüm fotoğraflardı."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.