2025 Yılının Kareleri Oylaması

21.01.2026 17:32
Büyükelçi Dönmez, 2025'e damga vuran fotoğraflar için oylamada bulundu. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Dönmez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Büyükelçi Dönmez, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde oyunu Erçin Ertürk'ün fotoğrafladığı "Güneşten kopan" karesinden yana kullanan Dönmez, "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oyladı.

Dönmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in çektiği "İlk seferinde" fotoğrafına oy verirken, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını seçti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

