2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı
12.01.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Emin, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı ve favorilerini seçti.

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Emin, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karesini oyladı.

Emin, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Geçen yıl da oylamaya katıldığını belirten Emin, "Fotoğrafları tek tek inceledim, hepsi çok farklı ve çok anlamlı kareler. Bazıları bizi geçmişe götürdü, bazılarını bizzat hatırladım. Dolayısıyla çok ciddi bir emek verilmiş. Bu nedenle emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı 300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı Bilanço ağır Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu 4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu

17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 18:24:53. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılının Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.