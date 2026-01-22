2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya\'da

Avrupa'nın en hızlı pedalları, 1-5 Şubat tarihlerinde 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da mücadele edecek.

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenecek.

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1 Şubat Pazar günü sabah 11.00'de elemelerle başlayacak, resmi açılış töreni ise 18.45'de yapılacak. Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere yüzlerce sporcu, antrenör ve teknik yetkilinin katılacağı organizasyon, Konya Olimpik Velodromu'nda yeni rekorlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya

2026 yılı itibarıyla Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya; şehir geneline yayılan bisiklet yolları ağı, bisiklet parkları ve bisikleti günlük yaşamın doğal parçası haline getiren kent vizyonuyla Avrupa'da örnek gösteriliyor. Avrupa Şampiyonası, bu vizyonu uluslararası spor kamuoyuna güçlü biçimde yansıtırken uluslararası medya ilgisiyle birlikte Konya'nın tanıtımına, şehir ekonomisine ve Türkiye'nin spor organizasyonları alanındaki küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak.

25 yaş altı öğrencilere ücretsiz

2025 yılında UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan ve dünya rekorlarına sahne olan Konya Velodromu, bu yıl da hız, taktik ve adrenalin dolu mücadelelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonanın biletleri tek gün 150 TL, 5 günlük kombine 500 TL olarak satışa sunulurken, 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle organizasyonu ücretsiz izleyebilecek.

Büyük organizasyonun heyecanına Konya Olimpik Velodromu'nda tanıklık edecek bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekiliş ile bisiklet kazanma şansı elde edecek. Şampiyona sırasında akşam seanslarında toplam 10 bisiklet çekilişi yapılacak.

Pist bisikleti yarışları, kadınlarda ve erkeklerde; takım takip (Team Pursuit), Takım Sprint (Team Sprint), eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium olmak üzere 7 kategoride yapılacak.

Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın programı şöyle:

1. Gün: 1 Şubat Pazar

12.30 Kadınlar Scratch Race - Elemeler (7,5 km/ 30 tur)

12.30 Erkekler Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km/ 30 tur)

13.30-16.38

Kadınlar Team Sprint - Elemeler

Erkekler Team Sprint - Elemeler

Kadınlar Team Pursuit - Elemeler

Erkekler Team Pursuit - Elemeler

18.45 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Resmi Açılışı

19.00-20.56

Team Sprint 1. Tur ve Finaller (Kadın/Erkek)

Kadınlar Scratch Race - Final (10 km/ 40 tur)

Erkekler Elimination - Final

Ödül törenleri

2. Gün: 2 Şubat Pazartesi

12.15 Erkekler Points Race - Elemeler (20 km/ 80 tur)

12.15 Kadınlar Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km/ 30 tur)

13.30-16.07

Kadınlar Sprint 200 m T.T. - Elemeler

Erkekler TT Zamana Karşı - Elemeler

Kadınlar Sprint 1/16 & 1/8

Team Pursuit 1. Tur (Kadın/Erkek)

18.30-21.51

Kadınlar Sprint Çeyrek Finaller

Erkekler Points Race - Final (40 km/ 160 tur)

Kadınlar Elimination - Final

Erkekler 1 km Zamana Karşı - Final

Team Pursuit Finalleri ve törenler

3. Gün: 3 Şubat Salı

12.00 Kadınlar Omnium - Elemeler (Points Race 10 km)

12.00 Erkekler Scratch Race - Elemeler (7,5 km/ 30 tur)

13.00-16.24

Erkekler Sprint 200 m T.T. - Elemeler

Kadınlar Omnium I-II

Erkekler Sprint 1/16 & 1/8

Erkekler Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.24

Sprint yarı finaller

Erkekler Scratch Race - Final

Individual Pursuit - Finaller

Kadınlar Omnium III-IV ve törenler

4. Gün: 4 Şubat Çarşamba

13.30 Erkekler Omnium - Elemeler (Points Race 15 km)

13.30 Kadınlar Points Race - Elemeler (15 km/ 60 tur)

15.00-17.13

Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Elemeler

Erkekler Omnium I-II

Kadınlar Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.52

Erkekler Sprint yarı finaller

Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Final

Kadınlar Individual Pursuit - Finaller

Erkekler Omnium III-IV

Kadınlar Points Race - Final ve törenler

5. Gün: 5 Şubat Perşembe

10.15 Kadınlar Madison - Elemeler (15 km/ 60 tur)

10.15 Erkekler Madison - Elemeler (25 km/ 100 tur)

12.00-13.42

Keirin 1. Tur ve Repesajlar (Kadın/Erkek)

13.45-14.15 Isınma

14.30-17.23

Keirin Yarı Finaller ve Finaller (Kadın/Erkek)

Kadınlar Madison - Final (30 km/ 120 tur)

Erkekler Madison - Final (50 km/ 200 tur)

Ödül törenleri