Spor

2026 Boks Şampiyonası Sona Erdi

01.02.2026 21:21
2026 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı; 68 ilden 455 sporcu katıldı.

Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 68 ilden 147 kadın ve 308 erkek olmak üzere toplam 455 sporcu ringe çıktı.

Toplam 20 sıklette gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

50 kilo: Salih Samet Oruç (Altın), Ulaş Yalçınkaya (Gümüş), Nurullah Noyan-Emirhan Parmaksız (Bronz)

55 kilo: Samet Gümüş (Altın), Semih Gümüş (Gümüş), Baran Kırkgözler-Nihat Adıyan (Bronz)

60 kilo: Mehmethan Çınar (Altın), Tolga Kaya (Gümüş), Sezgin Acar-Selahattin Çinibulak (Bronz)

65 kilo: Bilge Kağan Kanlı (Altın), Yiğit US (Gümüş), Enes Refik Çiftçi-Mustafa Çolak (Bronz)

70 kilo: Necat Ekinci (Altın), Cem Kaya (Gümüş), Refik Kartal-Ahmet Pekel (Bronz)

75 kilo: Vedat Kaçar (Altın), Alperen Terzi (Gümüş), Alperen Yılmaz-Sıtkı Işık (Bronz)

80 kilo: Sultan Osmanlı (Altın), Mert Aybuğa (Gümüş), Emre Parlak-Birol Aygün (Bronz)

85 kilo: Kaan Aykutsun (Altın), Samet Ersoy (Gümüş), Ömer İçen-Yusuf Mert Derdiyok (Bronz)

90 kilo: Emrah Yaşar (Altın), Yunus Emre Taşkın (Gümüş), Muhammed Yağız Tunç-Taha Turgut Tarhan (Bronz)

+90 kilo: Mücahit İlyas (Altın), Uğur Aydemir (Gümüş), Veysel Turan Şahin-Ahmet Şenol (Bronz)

-Büyük kadınlar

Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular da şöyle:

48 kilo: Nurselen Yalgettekin (Altın), Rabia Topuz Aras (Gümüş), Aleyna Demirkır-Ayşe Çağırır (Bronz)

51 kilo: Gamze Soğuksu (Altın), Eda Nur Kılıçcı (Gümüş), Emine Kılınç-Selcan Öksüzoğlu (Bronz)

54 kilo: Hatice Akbaş (Altın), Ayşen Taşkın (Gümüş), Hatice Kübra Göçer-Nilay Yaren Çam (Bronz)

57 kilo: Esra Yıldız Kahraman (Altın), Ece Asude Ediz (Gümüş), Güler Deniz Topuz-Erivan Barut (Bronz)

60 kilo: Evin Erginoğuz (Altın), Gizem Özer (Gümüş), Berfin Polat-Esmanur Lök (Bronz)

65 kilo: Sema Çalışkan (Altın), Berfin Kabak (Gümüş), Yoncagül Yılmaz-Sıla Biçil (Bronz)

70 kilo: Busenaz Sürmeneli (Altın), Dilara Sak (Gümüş), Zeliha Özdemir-Cansu Çakır (Bronz)

75 kilo: Büşra Işıldar (Altın), Sude Nur Aslan (Gümüş), Zeynep Gedikli-Nilay Koçyiğit (Bronz)

80 kilo: Yaren Düztaş (Altın), Simge Yılmaz (Gümüş), Sinem Karakaş-Hatice Öksöz (Bronz)

+80 kilo: Havvanur Kethüda (Altın), Şeyma Düztaş (Gümüş), Sema Üçyıldız-Gizem Nur Yıldız (Bronz)

Şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

