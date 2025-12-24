2026 Bütçesi Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Güçlendiriyor - Son Dakika
Politika

2026 Bütçesi Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Güçlendiriyor

24.12.2025 16:31
Mustafa Savaş, 2026 bütçesinin ekonomik üretimi ve istihdamı artırmayı hedeflediğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Başkanı Mustafa Savaş, TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesinin üretimi, büyümeyi, istihdamı ve kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritası olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Savaş, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bütçenin, atılan adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de ekonomik program ve reformların meyve vereceği bir eşik yılı olacağına işaret ettiğini vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:

"2024 yılında yüzde 3,3 büyüyen ekonomimiz, 2025 yılının ilk dokuz ayında yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,7'lik bir performans sergileyerek 21 çeyrektir süren kesintisiz büyüme korunmuş, üretim gücümüz dayanıklılığını kanıtlamıştır. Ekonomik hedeflerimiz bellidir. 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına, 2027 yılında da enflasyonu tekrar tek haneye indirmektir. Eğitim ve sağlığa önemli bütçe ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar liraya yükselttik. 2026 yılında sağlığa 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Kritik bir öneme sahip diğer sektör olan tarım sektörümüze 2026 yılında bütçemizden tarıma 938 milyar lira kaynak ayırıyoruz ve bu alanda sulamaları özellikle önceliklendiriyoruz. Dolayısıyla TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesi üretimi, büyümeyi, istihdamı ve kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritası olma özelliğini taşımaktadır."

"Yerli ve milli savunma sanayisi olmayan bir ülkenin bağımsız bir dış politikası olamaz" ilkesinden yola çıkarak savunma sanayi yatırımlarının da kararlılıkla sürdüğünü belirten Savaş, savunma ve güvenlik sektörü için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Bütçeden büyükşehir, diğer belediyeler ve il özel idarelerine toplam 1 trilyon 657 milyar liralık kaynak ayrıldığını aktaran Savaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aydın da 2026 bütçesinden gereken desteği ve katkıyı alarak Türkiye Yüzyılı'nın marka şehirlerinden biri olma kararlılığını sürdürecektir. Aydın'ımız yine tarımın, turizmin, termalin, ticaretin ve sanayinin merkezi olmaya devam edecektir. Aydın Şehir Hastanemiz ilk hasta kabulüne başladı. Aydın Adliye Sarayımız için 2026 yılında ilk kazmayı vuracak ve süratle bu önemli eseri de şehrimize kazandıracağız. Adnan Menderes Stadyum projemizin açılışını 2026 yılında yapmış olacağız. Aydın ovamızın geleceğini kurtaracak Dalaman Çayı'ndan Kemer Barajı'na tünel projemizin 2026 yılında planlama ve proje çalışmalarını tamamlayacak ve 2027 yılında yatırım programına alınması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kuşadası ve Söke ilçelerimiz ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimize yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Sarıçay barajımızın ise 2026 yılında su tutmaya başlamasını hedefliyoruz."

Savaş, 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de Aydın'da düzenleneceğini anımsatarak, ilçelerde farklı alanlarda yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Mustafa Savaş, Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

