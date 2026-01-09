2026'da Teknolojide Büyük Değişim - Son Dakika
Ekonomi

2026'da Teknolojide Büyük Değişim

09.01.2026 09:32
Gartner'ın raporuna göre, 2026'da yapay zeka hayatın mimarı olacak, veri güvenliği ve robotlar öne çıkacak.

Teknoloji dünyası, 2026 yılında yapay zekayla birlikte büyük bir kabuk değişimine hazırlanıyor.

Küresel danışmanlık ve araştırma şirketi Gartner'ın yayımladığı "2026'nın En İyi 10 Stratejik Teknoloji Trendi Raporu", gelecek birkaç yıl içinde dijital dünyadan gündelik hayata kadar her şeyin kökten değişeceğini gösteriyor.

Rapora göre, sosyal medyadaki bir videonun veya fotoğrafın gerçek olup olmadığını anlama sorununa bu yıl çözüm getiriliyor.

"Dijital Menşe" teknolojisiyle, internetteki her içerik bir nevi "dijital mühür" taşıyacak. Bir içeriğin hangi tarihte, kim tarafından ve yapay zeka ile üretilip üretilmediği şeffaf bir şekilde görülebilecek. Uzmanlar, 2027'ye kadar işletmelerin büyük çoğunluğunun bu şeffaflık sertifikasını kullanacağını öngörüyor.

Yapay zekalar kendi aralarında "toplantı" yapacak

Eskiden sadece tek taraflı "asistan" olarak kullanılan yapay zekalar, yeni dönemde "Çoklu Ajan Sistemleri" (Multiagent Systems) farklı bir noktaya evrilecek.

"Haftaya tatile gitmek istiyorum." diyen birinin kişisel yapay zekası, uçak şirketinin yapay zekasıyla pazarlık yapacak, otelin yapay zekasından oda ayırtacak ve her şeyi kişinin onayına sunacak. Yapay zekalar artık kendi aralarında konuşarak karmaşık işleri insanın yerine halledecek.

"Veri vatan" kavramı güçleniyor

Dünya genelindeki jeopolitik gerilimler, ülkelerin ve dev şirketlerin verilerini koruma biçimini de değiştiriyor.

Coğrafi Yerelleşme (Geopatriation) akımıyla birlikte, veriler artık küresel devlerin uzak sunucularında değil, o ülkenin kendi sınırları içindeki yerel bulut sistemlerinde tutulacak. Bu durum, hem milli güvenliği koruyacak hem de dijital egemenliği güçlendirecek.

Depolarda insan yerine robotlar çalışacak

Yapay zeka artık sadece ekranların içinde değil, fiziksel bir gövdede hayat bulacak. Robotlar, insansız hava araçları, araçlar, lojistik sistemler, giyilebilir cihazlar, otonom cihazlardan oluşan Fiziksel Yapay Zeka (Physical AI) gelecek dönemde en hızlı gelişmelerin beklendiği alanlardan biri olacak.

Dijital yapay zekanın üretkenliğini gerçek dünyadaki görevlere uygulamak isteyen kuruluşlar robotik teknolojilerine artık daha hızlı geçiş yapacak. Endüstriyel robotlar, otonom araçlar, akıllı cihazlar, biyolojik ilhamlı robotik, dijital ikiz entegre iş akışları önem kazanacak. Özellikle e-ticaret depolarının yüzde 80'inde robotik sistemler standart hale gelecek. Robotlar, çevrelerini tıpkı insanlar gibi algılayıp karmaşık görevleri tek başlarına yerine getirebilecek.

Siber saldırı gelmeden yapay zeka durduracak

Bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı verilen mücadele de boyut değiştiriyor. "Önleyici Siber Güvenlik" sistemleri, bir saldırı henüz başlamadan önce yapay zeka yardımıyla riskli noktaları tespit edip sistemi savunmaya alacak. Bu sayede, geleceğin dünyasında siber güvenlik "saldırı sonrası onarım" değil, "saldırı öncesi koruma" odaklı olacak.

Uzmanlara göre 2026 yılı, teknolojinin bir "araç" olmaktan çıkıp hayatın ana "mimarı" olduğu yıl olacak. Küçük ekiplerin dev işler başarabildiği, dijital güvenliğin sertifikalandığı ve yapay zekanın fiziksel iş gücüne dönüştüğü bu yeni çağ, iş yapış biçimlerini ve günlük alışkanlıkları kalıcı olarak değiştirecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
