2026 Fitre Miktarı 240 TL Olarak Belirlendi

13.01.2026 10:53
Diyanet, 2026-2027 Ramazanları için fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı. Bu, yoksullara destek sağlıyor.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen Din İşleri Yüksek Kurulu toplantısında, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının ele alındığı bildirildi. Açıklamada, fitrenin Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına yerine getirmeleri gereken mali bir ibadet olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, fitre ibadetinin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunduğu belirtilerek, "Fitre ibadeti, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkan sağlar" denildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine; bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine; belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine; bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

11:49
