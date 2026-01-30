2026 İç Borçlanma Planı Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

2026 İç Borçlanma Planı Açıklandı

30.01.2026 17:59
Hazine, Şubat, Mart ve Nisan 2026'da toplam 1,28 trilyon lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2026'da 525,3 milyar lira, Mart 2026'da 311,8 milyar lira ve Nisan 2026'da 443,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubatta 656,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 525,3 milyar liralık, martta 389,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 311,8 milyar liralık, nisanda 492,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 443,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat 2026'daki iç borçlanmanın 181,3 milyar lirasının piyasadan, 300 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 44 milyar lirasının kamuya satışlardan, Mart 2026'daki iç borçlanmanın 130 milyar lirasının piyasadan, 160 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 21,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, Nisan 2026'daki iç borçlanmanın da 209,7 milyar lirasının piyasadan, 215 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 18,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ihraç edilecek, 8 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Şubatta 773,3 milyar lira, martta 426,1 milyar lira ve nisanda 590,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 251 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi 2026 İç Borçlanma Planı Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: 2026 İç Borçlanma Planı Açıklandı - Son Dakika
