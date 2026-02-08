2026 Kış Olimpiyatları: İlk Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Kış Olimpiyatları: İlk Madalyalar Sahiplerini Buldu

08.02.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano-Cortina 2026'da alp disiplini, kayaklı koşu, sürat pateni, snowboard ve kayakla atlama branşlarında madalyalar dağıtıldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların ilk gününde, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Alp disiplini erkekler inişte İsviçreli Franjo von Allmen, bir dakika 51.61 saniyelik derecesiyle oyunların ilk altın madalyasını kazandı. Müsabakada İtalyan kayakçılar Giovanni Franzoni gümüş, Dominik Paris bronz madalyanın sahibi oldu.

İsveçli Frida Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlonda 53 dakika 45.2 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı. Aynı ülkeden Ebba Andersson gümüş, Norveçli Heidi Weng ise bronz madalya elde etti.

Sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Norveçli Ragne Wiklund gümüş, Kanadalı Valerie Maltais bronz madalyaya uzandı.

Snowboard erkekler big air finalinde altın madalya, 179,50 puanla Japon Kira Kimura'nın oldu. Bir diğer Japon sporcu Ryoma Kimata gümüş, Çinli Yiming Su bronz madalya kazandı.

Kayakla atlama kadınlar normal tepede ise Norveçli Anna Odine Stroem, 267,3 puanla altın madalyaya ulaştı. Sloven Nika Prevc gümüş, Japon Nozomi Maruyama da bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Kış Olimpiyatları: İlk Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 01:17:42. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Kış Olimpiyatları: İlk Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.