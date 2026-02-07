2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı - Son Dakika
Spor

2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Heyecanı

07.02.2026 09:03
Yarın 7 disiplinde madalyalar dağıtılacak; alp, biatlon, kayaklı koşu ve daha fazlası.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 7 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların ikinci gününde, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya müsabakaları yapılacak.

Alp disiplini kadınlar iniş, biatlon karışık takım 4x6 kilometre, kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon, artistik buz pateni takımlarda tek erkekler serbest program, kızak tek erkekler, snowboard erkekler ve kadınlar paralel büyük slalom ile sürat pateni erkekler 5 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

