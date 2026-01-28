2026 NBA Yükselen Yıldızlar Kadroları Açıklandı

2026 NBA All- Star kapsamında oynanacak Yükselen Yıldızlar maçlarının kadroları açıklandı.

NBA'de 2026 All-Star organizasyonu, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da düzenlenecek. Bu kapsamda 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Yükselen Yıldızlar maçlarının kadroları da belli oldu. 4 takımın mücadele edeceği maçlarda 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si de NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu yer alacak. Çaylak ve ikinci sezonunu oynayan 21 basketbolcu, eski basketbolcular Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter'ın başantrenörlüğünü yapacağı takımlara 7'şerli olarak draft edildi ve kadrolar netleşti. Austin Rivers ise Gelişim Ligi'nden oluşan takımın başında olacak.

Yarı final maçlarında 40 sayıya ulaşan takımlar, finale yükselecek. Finalde ise 25 sayıya ulaşan ekip, Yükselen Yıldızlar organizasyonunu kazanacak.

2026 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar'da takımlar şöyle:

Carmelo Takımı

Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Reed Sheppard (Houston Rockets), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors),

T-Mac Takımı

Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Kel'el Ware (Miami Heat), Tre Johnson (Washington Wizards), Alex Sarr (Washington Wizards), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Cam Spencer (Memphis Grizzlies)

Vince Takımı

VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Kyshawn George (Washington Wizards), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dmin (Brooklyn Nets), Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

Austin Takımı

Sean East II (Salt Lake City Stars), Ron Harper Jr. (Maine Celtics), David Jones Garcia (Austin Spurs), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yang Hansen (Rip City Remix) - İSTANBUL