2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı

2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı
01.02.2026 11:32
Antalya'da düzenlenen şampiyonada 2,884 sporcu yarıştı, 216 sporcu milli takım havuzuna girdi.

Antalya'da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 884 sporcu yarıştı.

Dereceye girebilmek ve milli takım havuzuna katılabilmek için 7 gün boyunca mücadele eden sporculardan, 216'sı 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkını kazandı.

Organizasyonda, yaş gruplarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın yoğun katılım ve yüksek rekabet ortamı içinde başarıyla tamamlandığını belirterek "Bu organizasyon, Türk satrancının altyapısındaki gücü açıkça ortaya koyuyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum. Milli takım havuzuna giren sporcularımız başta olmak üzere turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporcular

Şampiyonada 7 yaş genel kategori erkeklerde Barış Gecegörmez, 8 yaşta Mete Aras Akbudak, 9 yaşta Kerem Şahin, 10 yaşta Ertuğrul Pala, 11 yaşta Eymen Demirtaş, 12 yaşta CM (Usta Adayı) Mustafa Demirkan, 13 yaşta CM Mehmet Alper Çelebi, 14 yaşta CM Ali Varyemez, 15 yaşta Arda Cankurt, 16 yaşta FM (FIDE Ustası) Ege Tuna Öktem, 17 yaşta Ali Batuhan Bıyıksız ve 18 yaşta CM Miraç Melih Topuz birinci oldu.

Genel kategori kızlarda ise 7 yaşta Yağmur İlbilgi, 8 yaşta Asya Hilal Örten, 9 yaşta Alya Beren Candan, 10 yaşta Berra Yılmaz, 11 yaşta Derin Topaçoğlu, 12 yaşta Beren Nisa Karabaş, 13 yaşta Maya Şahin, 14 yaşta Tuana Abak, 15 yaşta Ela Aslan, 16 yaşta Fatma Zehra Oflaz, 17 yaşta Rezzan Öztay ve 18 yaşta WCM (Kadın Usta Adayı) Ceren Tırpan, birinciliği elde etti.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Antalya, Turnuva, Spor, Son Dakika

