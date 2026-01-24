21. Çambaşı Kış Festivali Coşkusu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "21. Çambaşı Kış Festivali" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüplerince gösteri yapıldı.
Parkurda 20 aracın katıldığı yarışları vatandaşlar ilgiyle izledi.
Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 48 kişi kayak yarışları gerçekleştirdi.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.
