21 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:00 52 Hafta

02:25 Seksenler

02:55 Fazlası Zarar

03:15 Fazlası Zarar

05:00 Acemi Anneler

06:00 Nirvana Alevler İçinde

08:00 Tövbeler Olsun

08:00 Gönül Dağı

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

11:00 Masumlar Apartmanı

13:15 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

20:00 Benim Adım Melek

23:45 Gönül Dağı