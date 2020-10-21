21 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
21.10.2020 06:42
21 Ekim 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:00 52 Hafta
02:25 Seksenler
02:55 Fazlası Zarar
03:15 Fazlası Zarar
05:00 Acemi Anneler
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Tövbeler Olsun
08:00 Gönül Dağı
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
11:00 Masumlar Apartmanı
13:15 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Benim Adım Melek
23:45 Gönül Dağı
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