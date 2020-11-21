21 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

00:45 Örümcek İstilası 2

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Küçük Ağa

05:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Gelinim Mutfakta

14:15 Hekimoğlu

16:00 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Bir Annenin Günahı

22:45 Bir Annenin Günahı