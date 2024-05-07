Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş - Son Dakika
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Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş

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İstanbul Eyüpsultan'da bir öğrencinin okul müdürüne silahla saldırmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda müdür ağır yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren yabancı uyruklu öğrenci, bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda "Kafasına sıktım" sözleri yer alırken olay yerinden kaçan öğrenci ise yakalandı.

07.05.2024 16:50  Güncelleme: 16:55
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sabah saatlerinde özel bir lisede feci bir olay yaşandı. Bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci kayıplara karıştı. Saldırganın olaydan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kafasına sıktım" sözleri dikkat çekti. Olay yerinden kaçan öğrenci polis ekipleri tarafından yakalandı.

OKULDAN ATILDIKTAN 5 AY SONRA SALDIRDI

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la (74) yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Oktugan'ı ağır şekilde yaralayan Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, başlattıkları arama çalışması sonucunda saldırganı kısa süre içinde yakaladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN "KAFASINA SIKTIM" VİDEOSU

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda 'Kafasına sıktım' sözleri dikkat çekti.

Polis, olay sonrası kaçan Y.K.'yı yakalamak için operasyon başlattı.
Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş - Son Dakika

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