21 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

21 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
21.03.2021 06:42
21 Mart 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
00:45 Kod Adı: Londra
02:30 Müzik Arası
02:30 Gelinim Mutfakta
03:30 Güllerin Savaşı
04:30 Afili Aşk
07:00 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
14:00 Iron Man 3
16:15 Dokunmayın Şabanıma
16:30 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man 3
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Kod Adı: Londra
23:45 Hekimoğlu
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