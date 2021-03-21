21 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

00:45 Kod Adı: Londra

02:30 Müzik Arası

02:30 Gelinim Mutfakta

03:30 Güllerin Savaşı

04:30 Afili Aşk

07:00 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

14:00 Iron Man 3

16:15 Dokunmayın Şabanıma

16:30 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man 3

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Kod Adı: Londra

23:45 Hekimoğlu