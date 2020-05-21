21 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:20 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Kampüsistan
07:30 Çocuklar Duymasın
10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Doktorlar
19:15 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt