21 Nisan 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Çok Güzel Hareketler 2

02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22:45 Camdaki Kız