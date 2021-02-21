21 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

01:15 Matrix Revolutions

02:30 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:30 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

14:00 Karınca Adam

16:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karınca Adam

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Matrix Revolutions

23:45 Hekimoğlu