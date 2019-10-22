22 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Gece Bülteni
00:00 Haber Bülteni
00:50 Hava Durumu
00:55 Paranın Nabzı
01:00 Haber Bülteni
01:25 Hava Durumu
01:30 Gece Gündüz
01:50 Futbol Net
02:00 Haber Bülteni
02:25 Yakın Plan
02:55 Hava Durumu
03:00 Haber Bülteni
03:20 Hava Durumu
03:25 Premier League Maç Özetleri
03:25 Yakın Plan
04:00 Haber Bülteni
04:15 Hava Durumu
04:20 Dünyanın Haberi
04:25 Yakın Plan
04:40 Tekno Hayat
04:50 Laf Aramızda
04:55 G.Abur Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Zihin Oyunları
05:50 Lifestyle
06:00 Güne Başlarken
06:40 Spor
06:50 Hava Durumu
06:55 Paranın Nabzı
07:00 Güne Başlarken
07:35 Spor
07:45 G.Abur Canlı Hava
07:50 Laf Aramızda
07:55 Piyasa Ekranı
08:00 Güne Başlarken
08:50 G.Abur Canlı Hava
08:54 Piyasa Ekranı
09:00 Haber Merkezi
09:25 NTV Ekonomi Geri Sayım
10:00 Haber Merkezi
10:40 Spor
10:50 Hava Durumu
10:55 Paranın Nabzı
11:00 Haber Merkezi
11:30 Spor
11:35 Tekno Hayat
11:40 P.L. En İyi 10 Gol
11:45 Laf Aramızda
11:50 Hava Durumu
11:55 Piyasa Ekranı
12:00 Haber Merkezi
12:20 Spor
12:30 NTV Ekonomi Piyasa Ekranı
12:50 G.Abur Hava Durumu
12:55 Paranın Nabzı
13:00 Öğle Bülteni
13:50 G.Abur Hava Durumu
13:55 Piyasa Ekranı
14:00 Öğle Bülteni
14:20 Spor
14:30 NTV Ekonomi Finans Kafe
14:50 Hava Durumu
14:55 Paranın Nabzı
15:00 Öğle Bülteni
15:25 Premier League Maç Özetleri
15:35 Spor
15:45 Laf Aramızda
15:50 Hava Durumu
15:55 Paranın Nabzı
16:00 Günün İçinden
16:25 Spor
16:35 Dünyanın Haberi
16:50 Hava Durumu
16:55 Paranın Nabzı
17:00 Günün İçinden
17:30 Gece Gündüz
17:45 Futbol Net
17:49 Hava Durumu
17:55 Paranın Nabzı
18:00 Günün İçinden
18:35 Spor
18:45 Laf Aramızda
18:50 Hava Durumu
18:55 Piyasa Ekranı
19:00 Akşam Haberleri
19:15 Sporun Not Defteri
19:45 Ana Haber Özet
19:50 G.Abur Hava Durumu
19:55 Piyasa Ekranı
20:00 Ana Haber
20:50 Hava Durumu
20:55 Piyasa Ekranı
21:00 Siyasi İşler
21:00 Haber Bülteni
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:55 Hava Durumu
23:00 Gece Bülteni
23:50 G.Abur Hava Durumu
23:55 Paranın Nabzı