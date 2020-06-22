22 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
01:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
02:00 Şevkat Yerimdar
03:15 Kadın
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Şevkat Yerimdar
13:15 Her Yerde Sen
16:00 Yaparsın Aşkım
16:30 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İyi Oyun
20:00 Yaparsın Aşkım
22:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:45 İlk Buluşma