22 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

01:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

02:00 Şevkat Yerimdar

03:15 Kadın

05:45 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Şevkat Yerimdar

13:15 Her Yerde Sen

16:00 Yaparsın Aşkım

16:30 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İyi Oyun

20:00 Yaparsın Aşkım

22:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23:45 İlk Buluşma