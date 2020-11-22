22 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:40 Çocuklar Duymasın

02:00 Hırsız Polis

03:30 Akasya Durağı

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:50 Fırtına

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

11:00 Senden İyi Yok

11:00 Yolsuzlar Çetesi

12:00 Evim Şahane

12:45 Çok Gezenti

13:45 Çok Gezenti

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Çocuklar Duymasın

18:45 Kelime Oyunu

19:45 Kelime Oyunu

20:00 Senden İyi Yok

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Yolsuzlar Çetesi

23:45 Plan B