Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 Discovery Golf
01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
03:15 Bisiklet: Alpler Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Alpler Turu
07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
10:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
11:00 Discovery Golf
11:30 Snooker Dünya Şampiyonası
13:00 Eset V4 Cup
13:15 Le Mans 24 Saat
14:00 Bisiklet: Alpler Turu
15:00 Bisiklet: Alpler Turu
16:25 Snooker Dünya Şampiyonası
18:00 Snooker Dünya Şampiyonası
19:00 Haberler
19:05 Bisiklet: Alpler Turu
19:45 Le Mans 24 Saat
20:25 Eset V4 Cup
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika