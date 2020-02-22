22 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
00:15 Hekimoğlu
01:10 Zalim İstanbul
02:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Tatlı İntikam
05:15 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Son Moda
15:00 Afili Aşk
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Afili Aşk
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Hekimoğlu