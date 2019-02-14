Son Dakika Haberleri: 23 Fetö'cü Asker Adliyeye Sevk Edildi

23 Fetö'cü Asker Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Bursa'da Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 20 ayrı ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'cü oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan çoğu muvazzaf 32'i askerden işlemleri biten 23 kişi adliyeye sevk edildi.

23 Fetö'cü Asker Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bursa'da Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 20 ayrı ilde yapılan operasyonlarda FETÖ'cü oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan çoğu muvazzaf 32'i askerden işlemleri biten 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yeniden yapılanmaya giden ve daha önce ihraç edilmiş örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; hakkında yakalama kararı çıkarılan 23'ü muvazzaf 32 kişi gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlatılmasıyla birlikte operasyon için düğmeye bastı.

TEM ekipleri, Bursa merkezli 20 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında 23 tanesi muvazzaf asker toplam da 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin ankesörlü telefonlarla örgütle görüşme halinde oldukları öğrenildi. FETÖ şüphelileri ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri biten askerlerden 23 tanesi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık soruşturması devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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