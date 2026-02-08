23. Hafta Başladı: Basketbol Mücadeleleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta, yapılan 4 müsabakayla başladı.
Ligde bugün yapılan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor: 92-80
Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol: 95-86
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor: 77-81
Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 77-65
