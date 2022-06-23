Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Seversin
04:00 Kutsal Damacana
05:30 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Seversin
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam
22:30 Örümcek Adam
Son Dakika › TV › 23 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika