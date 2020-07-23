23 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:37 Kızım
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:40 8x8
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef Türkiye 2020