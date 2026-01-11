24Erzincanspor Ankaragücü\'ne 0-2 Yenildi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor Ankaragücü'ne kendi evinde 2-0 yenildi.
13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya 6 eksikle çıkan başkent temsilcisi, buna rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Ankaragücü'nün galibiyet golleri 27. dakikada Batuhan Gürsoy ve 60. dakikada Osman Çelik'ten geldi.
Bu sonuçla 24Erzincanspor ligde 22 puanda kalırken Ankaragücü, puanını 31'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. - ERZİNCAN
