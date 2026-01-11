24Erzincanspor Ankaragücü'ne 0-2 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

24Erzincanspor Ankaragücü'ne 0-2 Yenildi

24Erzincanspor Ankaragücü\'ne 0-2 Yenildi
11.01.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24Erzincanspor, Ankaragücü'ne 2-0 kaybederek 22 puanda kalırken, rakibi 31 puana yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor Ankaragücü'ne kendi evinde 2-0 yenildi.

13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya 6 eksikle çıkan başkent temsilcisi, buna rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Ankaragücü'nün galibiyet golleri 27. dakikada Batuhan Gürsoy ve 60. dakikada Osman Çelik'ten geldi.

Bu sonuçla 24Erzincanspor ligde 22 puanda kalırken Ankaragücü, puanını 31'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24Erzincanspor Ankaragücü'ne 0-2 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:08:32. #7.11#
SON DAKİKA: 24Erzincanspor Ankaragücü'ne 0-2 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.